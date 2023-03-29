Москва, 29 марта, 2023, 13:04 — ИА Регнум. Россия и дальше будет всемерно отстаивать интересы своих спортсменов и взаимодействовать с Международным олимпийским комитетом (МОК) для решения всех вопросов. Об этом 29 марта сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Песков

Таким образом он прокомментировал решение МОК, который накануне, 28 марта, рекомендовал международным федерациям допускать до стартов не поддерживавших спецоперацию российских спортсменов в качестве нейтральных атлетов.

«Мы будем дальше всемерно отстаивать интересы наших спортсменов, и, конечно же, продолжатся контакты с МОК именно для защиты интересов наших спортсменов», — сказал представитель Кремля.

Как сообщало ИА REGNUM, в Олимпийском комитете России сочли неприемлемыми рекомендации МОК по возвращению россиян к международным стартам. Россиянам по сути предлагают поставить крест на мечте тысяч спортсменов побороться за олимпийские медали.

По словам министра спорта РФ Олега Матыцина, критерии Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску российских спортсменов до международных соревнований неправомерны.