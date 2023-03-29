В Казахстане ушли в отставку все члены правительства после избрания нового состава нижней палаты

Астана, , 08:03 — REGNUM Все члены правительства Казахстана под руководством Алихана Смаилова ушли в отставку в связи с избранием нового состава нижней палаты республиканского парламента (мажилис), сообщает пресс-служба президента страны Касым-Жомарта Токаева.

Казахстан Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Конституцией Казахстана предусмотрено, что правительство должно сложить полномочия перед вновь избранным мажилисом.

По Указу главы Казахстана правительство республики будет исполнять свои обязанности до утверждения нового состава нижней палаты парламента.

Как сообщало ИА REGNUM, прошедшие 19 марта парламентские выборы в Казахстане были проведены в соответствии с международными нормами, подтвердили в Парламентской ассамблее Организации Договора о коллективной безопасности.