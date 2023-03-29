ФСИН: Митволь прошёл лечение в тюремной больнице и вернулся в СИЗО

Красноярск, , 07:37 — REGNUM Обвиняемый в почти миллиардном хищении бывший чиновник Олег Митволь (бывший замглавы Росприроднадзора), которого из СИЗО в Красноярске доставили в тюремную больницу, закончил лечение и вернулся в изолятор. Об этом сообщили РИА Новости в ГУФСИН по Красноярскому краю.

Олег Митволь (сс) Антон Носик

Отмечается, что Митволь получил лечение согласно диагнозу в полном объёме в краевой туберкулезной больнице №1 ГУФСИН.

«Митволь прошёл все необходимые диагностические обследования, в том числе и дополнительное обследование. Жалоб на лечение и условия содержания в больнице обвиняемый не высказывал», — сообщили в управлении.

При этом уточняется, что он в письменной форме отказался от дальнейшего медобследования в ведомственной больнице. Состояние здоровья обвиняемого удовлетворительное.

Как сообщало ИА REGNUM, Олег Митволь в начале февраля был госпитализирован с простудой в тюремную больницу.

Фигурант уголовного дела о хищении 980 миллионов рублей был задержан в аэропорту «Внуково», откуда собирался улететь в Дубай. Позднее арестован в Красноярске. По статье «Мошенничество в особо крупном размере» ему грозит до десяти лет лишения свободы. Ранее Митволь заключил досудебное соглашение.