ТАСС: после обстрелов ВСУ в Мелитополе повреждены локомотивное депо и объекты электроснабжения

Мелитополь, , 07:00 — REGNUM В Мелитополе Запорожской области при обстреле ВСУ утром 29 марта зафиксировали попадания в локомотивное депо. Есть разрушения, сообщили журналистам спасатели.

Мелитополь Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Отмечается, что ввиду раннего утра пострадавших нет.

На место обстрела прибыли экстренные службы.

Также в ходе обстрелов в городе были повреждены объекты электроснабжения. Как сообщил ТАСС со ссылкой на представителей в экстренных службах, Мелитополь полностью обесточен.

Как сообщало ИА REGNUM, украинские военные применили РСЗО HIMARS для обстрела колледжа в Мелитополе 27 марта.