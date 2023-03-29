Москва, 29 марта, 2023, 06:38 — ИА Регнум. Американская компания Cargill, входящая в десятку экспортёров российского зерна, решила прекратить его вывоз в новом сельскохозяйственном году, сообщает 29 марта РБК.

Иван Шилов ИА REGNUM Зерно

В Минсельхозе России заявили, что уход компании не отразится на экспорте зерна.

Согласно уведомлению компании, в следующем сельскохозяйственном сезоне, который начнётся с 1 июля 2023 года и продлится до 30 июня 2024 года, корпорация не будет экспортировать зерно из России «в соответствии с состоявшимся ранее обсуждением вопросов зернового экспорта и рекомендациями Минсельхоза». При этом запланированные на текущий сезон отгрузки будут выполнены «в полном объёме».

По мнению председателя правления Союза экспортеров зерна Эдуарда Зернина, закрытие Cargill не повлияет на общие объемы российского экспорта.

«Учитывая плановое снижение урожая в следующем сезоне, уход одного из игроков даже упростит ситуацию для оставшихся, позволив некоторым из них не потерять объём бизнеса в натуральном выражении», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, постоянный представитель России при ООН Василий Небензя дал Западу два месяца для отмены сельскохозяйственных санкций.