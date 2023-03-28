Принц Гарри подал иск за утаивание прослушки его телефона
Sky News: принц Гарри заявил о прослушке своего телефона
Лондон, 29 марта, 2023, 00:03 — ИА Регнум. В Великобритании королевская семья продолжительное время утаивала от принца Гарри информацию о прослушивании его телефона медиахолдингом News Group Newspapers (NGN), в который входят газеты Sun и Mirror, из-за возможной подачи им иска в суд и придания огласки делу, сообщает 28 марта телеканал Sky News.
На слушании по делу против британского издательства Associated Newspapers герцог Сассекский заявил, что ему стало известно об этом только в последние годы, когда он подал собственный иск.
Издание отмечает, что принцу о прослушке телефона стало известно в 2018 году, через год он подал иск против NGN.
Принц признался в похожих исках против СМИ, которые были поданы связанными с королевской семьёй людьми, после переезда в 2020 году в США.
Против британского издательства Associated Newspapers, кроме герцога Сассекского, иски также подали певец Элтон Джон, актрисы Элизабет Хёрли и Сэди Фрост, баронесса Дорин Лоуренс.
Как сообщало ИА REGNUM, британский принц Гарри перед коронацией Карла III хочет получить от него извинения, а также от принца Уильяма. При этом извинения должны быть принесены до прибытия Гарри в Великобританию.