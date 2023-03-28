Джанкой, Крым, 28 марта, 2023, 19:04 — ИА Регнум. В Джанкойском районе Крыма 28 марта произошла авария с участием грузового автомобиля и пассажирского автобуса. ДТП случилось недалеко от села Победное, пострадал один человек, сообщили в ГУ МЧС по Крыму.

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В автобусе в момент ДТП находились водитель и один пассажир. Причиной аварии стал выезд грузовика «Газель» на встречную полосу. Один человек был доставлен после столкновения с лёгкими травмами, он находится в Джанкойской центральной районной больнице. Пострадавшему оказана помощь, в его госпитализации нет необходимости.

Последствия ДТП устраняли спасатели.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 марта в Нижегородской области произошло ДТП с участием школьного автобуса и грузового автомобиля, никто из детей не пострадал.