Рим, 28 марта, 2023, 17:39 — ИА Регнум. Папа Римский Франциск инициирует переговоры между канонической Украинской православной церковью (УПЦ) и раскольнической Православной церковью Украины (ПЦУ) в ситуации вокруг вероятного изгнания монахов из Киево-Печерской лавры. Франциск призвал к миру и выразил готовность быть посредником между организациями в решении этого вопроса, передает ТАСС со ссылкой на председателя Всемирного союза староверов Леонида Севастьянова.

Иван Шилов ИА REGNUM Папа Римский

О намерении быть посредником в этих переговорах понтифик рассказал Севастьянову в телефонном разговоре. Папа Римский подчеркнул, что не знает других способов разрешить ситуацию, кроме достижения мирного компромисса. Франциск также выразил готовность помочь УПЦ защитить свою позицию, несмотря на проблемы в налаживании контактов между канонической и раскольнической украинскими церквями. Он считает диалог необходимым.

«В деле с лаврой он призывает к уважению святости мест, чтобы прекратились действия, которые сейчас происходят, но как-то конкретно вмешаться — нет у него таких механизмов юридических», — сказал Севастьянов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее папа Римский признался, что обеспокоен происходящим в Киево-Печерской лавре на Украине. Он переживает из-за намерения властей изгнать монахов и встревожен возможным дальнейшим развитием событий.

Монахи Киево-Печерской лавры ранее получили требование покинуть все храмы в срок до 29 марта.