Лондон, 28 марта, 2023, 17:12 — ИА Регнум. Около 2 тыс. иностранных компаний планируют уйти с российского рынка и ждут одобрения российских властей. Об этом 28 марта пишет британская газета The Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

ИА REGNUM Россия

Отмечается, что компании должны получить от правительственной комиссии РФ по иностранным инвестициям одобрение на продажу активов.

По информации издания, сейчас примерно из 1400 иностранных компаний, у которых есть юридические лица в России и годовая выручка не менее $5 млн, только 206 полностью продали свои активы.

При этом, как пишет FT, комиссия собирается только раз в три месяца и рассматривает не более семи заявлений за одно заседание.

Напомним, в январе FT сообщала, что указ президента РФ Владимира Путина о запрете проводить сделки с долями 45 банков без его одобрения может сорвать некоторые договоренности по продаже российских «дочек» западных банков или поменять их условия кардинально.