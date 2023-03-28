В Тернопольской области подожгли православный храм
В Тернопольской области подожгли храм Украинской православной церкви
Киев, 28 марта, 2023, 17:09 — ИА Регнум. В селе Кордышев Тернопольской области неизвестные злоумышленники подожгли православный храм Покрова Пресвятой Богородицы, сообщили в УПЦ 28 марта.
Сергей Корсун ИА REGNUM
Злоумышленник
Поджог был произведен ночью. Злоумышленники разбили окно в алтарной части храма, чтобы забросить в него зажигательную смесь.
Это не первый подобный инцидент на Западной Украине, напомнили в УПЦ.
Ранее 28 марта сообщалось, что раскольники из так называемой Православной церкви Украины захватили последний православный храм в Ивано-Франковске, применив во время атаки слезоточивый газ.