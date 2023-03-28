Киев, 28 марта, 2023, 17:09 — ИА Регнум. В селе Кордышев Тернопольской области неизвестные злоумышленники подожгли православный храм Покрова Пресвятой Богородицы, сообщили в УПЦ 28 марта.

Сергей Корсун ИА REGNUM Злоумышленник

Поджог был произведен ночью. Злоумышленники разбили окно в алтарной части храма, чтобы забросить в него зажигательную смесь.

Это не первый подобный инцидент на Западной Украине, напомнили в УПЦ.

Ранее 28 марта сообщалось, что раскольники из так называемой Православной церкви Украины захватили последний православный храм в Ивано-Франковске, применив во время атаки слезоточивый газ.