Раскольники использовали слезоточивый газ и захватили последний храм УПЦ в Ивано-Франковске

Ивано-Франковск, Украина, , 17:03 — REGNUM В храм канонической Украинской православной церкви в Ивано-Франковске ворвались раскольники так называемой Православной церкви Украины. Они распыляли слезоточивый газ и нападали на священников, сообщил телеграм-канал УПЦ.

Внутри храма © Монхцэцэг Буян-Эрдэнэ

Опубликовано видео из храма, на кадрах люди в балаклавах выталкивают прихожан. Полиция не мешала раскольникам, ворвавшимся через боковые двери.

«Духовенство бьют камнями. Связь с духовенством Ивано-Франковской епархии потеряна. Подтвердить, живы ли они, не имеем возможности», — говорится в сообщении.

Ранее о том, что духовенство храма Рождества Христова не выходит на связь, сообщили в Черновицко-Буковинской епархии.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 марта Управление верховного комиссара ООН по правам человека заявило, что власти Украины осуществляют преследование канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Монахи Киево-Печерской лавры ранее получили требование покинуть все здания монастыря до 29 марта.