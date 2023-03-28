Париж, 28 марта, 2023, 15:57 — ИА Регнум. Эйфелева башня во Франции закрыта, её посещения временно прекращены. Об этом сообщается на сайте достопримечательности 28 марта.

Эйфелева башня

«В связи с общенациональной забастовкой Эйфелева башня в настоящее время закрыта», — указано в сообщении.

Ограничения доступа на башню связано с запланированным властями Франции повышением пенсионного возраста в стране. Ранее по этой же причине ранее был закрыт музей Лувра.

Как сообщало ИА REGNUM, Лувр был закрыт по инициативе профсоюза музейных работников, поддержавших забастовку.

Акции протеста во Франции в связи с пенсионной реформой проходят с 11 марта 2023 года, когда законодатели страны поддержали повышение пенсионного возраста для французов с 62 до 64 лет.