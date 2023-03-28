Тбилиси, 28 марта, 2023, 15:27 — ИА Регнум. Вес экс-президента Грузии Михаила Саакашвили снизился с 65 до 58 килограммов, и это критическая отметка. О состоянии здоровья политика рассказала журналистам его мать Гиули Аласания.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Саакашвили

По её словам, Саакашвили продолжает терять вес, так как его состояние не позволяет принимать пищу в необходимом объёме. До заключения он весил 120 кг, в начале марта — 65 кг.

«Он отравлен, поэтому он не может принимать пищу и необходимый объём калорий. Динамика потери веса сохраняется», — рассказала Аласания.

Ранее врачи констатировали, что если вес политика снизится до 55 кг, это приведёт к необратимым процессам в его организме и сделает его неспособным встать с постели.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 марта Саакашвили рассказал, что чувствует себя очень плохо и периодически теряет сознание. Он назвал причиной своих проблем со здоровьем возможное отравление тяжёлыми металлами.

Саакашвили обвиняют в убийстве банкира и избиении чиновника, незаконном пересечении границы, растрате госсредств и разгоне митинга в 2007 году.