Воркута, Коми, 28 марта 2023, 15:23 — REGNUM Глава администрации города Воркуты Ярослав Шапошников пойдёт служить по контракту. Об этом 28 марта сообщает «Комиинформ».

Мэр Воркуты Ярослав Шапошников
Мэр Воркуты Ярослав Шапошников
Администрация города Воркута

«Пришло время непосредственно поддержать наших ребят и самому принять участие в специальной военной операции — уже в качестве военнослужащего», — сказал Шапошников на митинге в поддержку спецоперации.

Он также рассказал, что вместе с ним из Воркуты поедут пять его коллег.

По его словам, решение принято осознанно, а глава Коми Владимир Уйба его поддержал.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 марта глава Крыма Сергей Аксёнов рассказал, что его сын, проходящий службу в зоне спецоперации в Мелитополе, служит в морской пехоте.