Мэр Воркуты отправится бойцом на спецоперацию
Воркута, Коми, 28 марта 2023, 15:23 — REGNUM Глава администрации города Воркуты Ярослав Шапошников пойдёт служить по контракту. Об этом 28 марта сообщает «Комиинформ».
«Пришло время непосредственно поддержать наших ребят и самому принять участие в специальной военной операции — уже в качестве военнослужащего», — сказал Шапошников на митинге в поддержку спецоперации.
Он также рассказал, что вместе с ним из Воркуты поедут пять его коллег.
По его словам, решение принято осознанно, а глава Коми Владимир Уйба его поддержал.
Как сообщало ИА REGNUM, 17 марта глава Крыма Сергей Аксёнов рассказал, что его сын, проходящий службу в зоне спецоперации в Мелитополе, служит в морской пехоте.