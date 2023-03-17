Глава Крыма Аксёнов о службе сына в зоне СВО: служит, как и все

Симферополь, , 14:09 — REGNUM Глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, что его сын, проходящий службу в зоне спецоперации в Мелитополе, служит в морской пехоте как все.

Глава Крыма Сергей Аксенов © Константин Михальчевский/РИА Новости

«Служит в морской пехоте, в разведывательном подразделении. Служит, как и все. Прошлую неделю дежурил по хозяйственной части, ночные дежурства, караулы — все, как положено», — рассказал Аксёнов в интервью телеканалу «Россия 24».

Как передавало ИА REGNUM, сына главы Республики Крым призвали в армию в рамках частичной мобилизации, в сентябре он отбыл в расположение войсковой части.