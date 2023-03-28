Воркута, Коми, 28 марта, 2023, 15:23 — ИА Регнум. Глава администрации города Воркуты Ярослав Шапошников пойдёт служить по контракту. Об этом 28 марта сообщает «Комиинформ».

Администрация города Воркута Мэр Воркуты Ярослав Шапошников

«Пришло время непосредственно поддержать наших ребят и самому принять участие в специальной военной операции — уже в качестве военнослужащего», — сказал Шапошников на митинге в поддержку спецоперации.

Он также рассказал, что вместе с ним из Воркуты поедут пять его коллег.

По его словам, решение принято осознанно, а глава Коми Владимир Уйба его поддержал.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 марта глава Крыма Сергей Аксёнов рассказал, что его сын, проходящий службу в зоне спецоперации в Мелитополе, служит в морской пехоте.