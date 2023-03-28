Лозанна, Швейцария, 28 марта, 2023, 15:10 — ИА Регнум. В Международном олимпийском комитете (МОК) не могут найти удовлетворяющее всех решение по допуску к соревнованиям российских и белорусских спортсменов. Об этом заявил 28 марта глава организации Томас Бах на заседании исполкома комитета.

Manfred E. Fritsche Томас Бах

Он считает необходимым допускать представителей России и Белоруссии на соревнования при условии участия с нейтральным статусом. Кроме того, Бах предложил лишить возможности состязаться тех, кто поддерживает спецоперацию.

«Участие спортсменов с российскими и белорусскими паспортами в международных соревнованиях работает. Мы видим это почти каждый день в ряде видов спорта», — сказал Бах.

Он подчеркнул, что на состоявшихся ранее турнирах по теннису, велоспорту, настольному теннису, хоккею, гандболу и футболу «не было инцидентов, связанных с безопасностью». Речь идёт о соревнованиях, прошедших как в США, так и в Европе и на других континентах. Спортсменам из России и Белоруссии выдавали визы для посещения этих стран.

«Мы не можем найти решение, которое устраивало бы всех. С этим нам, возможно, придется жить», — сказал президент МОК.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министерства иностранных дел пяти стран — Британии, Польши, Эстонии, Латвии и Литвы — выступили против возвращения российских спортсменов на международные соревнования. Там заявили, что сожалеют из-за решения МОК допускать их к состязаниям.