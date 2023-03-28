* — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Москва, 28 марта, 2023, 14:52 — ИА Регнум. Верховный суд Донецкой Народной Республики (ДНР) признал военнослужащего украинского батальона «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Дмитрия Смития, выстрелившего в спину жительнице Мариуполя, виновным в убийстве. Мужчину приговорили к 20 годам лишения свободы в колонии строго режима, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главной военной прокуратуры РФ.

Carl Ridderstråle Батальон «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

Женщина была безоружна и «виновата» в том, что сделала военному ВСУ замечание за грубость и выразила уверенность в освобождении Мариуполя российскими военными. Она получила пулю в спину из автомата АК-47 и скончалась на месте.

Боец «Азова» обвинялся в убийстве (статья 105 УК РФ), жестоком обращении с гражданским населением и применении в вооруженном конфликте запрещённых средств и методов (356 УК РФ). Суд согласился с позицией представителя военной прокуратуры и признал Смития виновным.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 декабря стало известно о расстреле представителями батальона «Азов» нескольких мирных жителей Мариуполя. О расправах сообщил Международный общественный трибунал по Украине.