Париж, 28 марта, 2023, 14:08 — ИА Регнум. Париж намерен увеличить в два раза количество снарядов натовского калибра 155 мм, поставляемых киевскому режиму. Об этом, как передаёт Le Figaro, заявил министр Вооружённых сил Франции Себастьен Лекорню.

Александр Погожев ИА REGNUM Осколки снаряда 155 мм калибра

«Париж поставит технику, необходимую для контрнаступления Украины: мы удвоим поставки 155-мм снарядов, чтобы довести их количество до 2 тыс. в месяц», — сказал он.

По словам Лекорню, в ближайшее время Франция также поставит на Украину зенитный ракетный комплекс SAMP/T. Министр подчеркнул, что система, разработанная совместно с Италией, стоит несколько миллионов евро.

Как сообщало ИА REGNUM, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что планы Германии увеличить объемы военной помощи Украине свидетельствуют о том, что Берлин продолжает повышать уровень своей вовлеченности в конфликт. Активное участие Германии в накачивании Украины оружием не сулит ничего хорошего, отметил Песков.