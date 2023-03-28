Нижний Тагил, Свердловская область, 28 марта, 2023, 13:57 — ИА Регнум. В Нижнем Тагиле Свердловской области сотрудники полиции задержали с поличным 67-летнюю пенсионерку, которая пыталась поджечь здание военкомата. По словам задержанной на преступление она пошла, послушав неизвестного мужчину, который целый месяц названивал ей на мобильный и инструктировал, что ей нужно сделать.

Дарья Антонова ИА REGNUM Полиция

67-летнюю женщину задержали участковые в шестом часу вечера, когда она достала рядом с военкоматом бутылку с ацетоном, марлю и попыталась устроить поджог. Когда пенсионерку доставили в отдел, она рассказала, что ей уже месяц звонит незнакомый мужчина, который представляется сотрудником банка и дает ей разные инструкции. Именно по его указаниям бабушка купила ацетон и приехала к зданию военного комиссариата на улице Бажова.

«У задержанной изъята стеклянная бутылка с ацетоном и еще две бутылки с неизвестной жидкостью», — сообщил ИА REGNUM информированный источник.

За выполнение инструкций виртуального «сотрудника банка» пенсионерке может грозить вполне реальный тюремный срок — до 15 лет лишения свободы по статье «Теракт», если будет доказано, что в момент совершения преступления она была вменяема.

Попытки совершения терактов и диверсий на территории России руками граждан РФ не являются чем-то новым для правоохранительных органов. Зимой 2022–2023 гг. в разных регионах страны произошла серия диверсий на железнодорожной инфраструктуре. В большинстве случаев за эти преступления задерживали подростков, которые позднее признавались, что совершали поджоги по инструкциям, полученным через мессенджер Telegram, скорее всего, от украинских спецслужб.