Сертолово, Ленинградская область, 28 марта, 2023, 13:46 — ИА Регнум. Употребление какого-то химического вещества могло стать причиной смерти троих курсантов на территории учебной базы Военной академии связи имени Будённого в Сертолово. Об этом сообщает 28 марта издание «Фонтанка» со ссылкой на источник.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Молодые люди могли погибнуть после употребления какого-то химического вещества. Что именно приняли курсанты — установит экспертиза», — говорится в сообщении.

Известно, что курсанты обучались по контракту и незадолго до трагедии вернулись из увольнения. В Сертолово они прибыли для участия в полевых занятиях.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 27 марта трое курсантов, двое из которых 2002 года рождения, скончались в казарме в городе Сертолово Ленинградской области. Накануне они вернулись из увольнения, присутствовали на вечернем построении и легли спать. К утру курсантам стало плохо, появились эпилептические признаки, изо рта пошла пена. Медики не смогли их спасти, причины смерти устанавливаются.