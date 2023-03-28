Сочи, Краснодарский край, 28 марта, 2023, 13:20 — ИА Регнум. Немецкая сторона выступила инициатором приостановки договора о побратимстве с Сочи, об этом сообщили журналистам в пресс-службе администрации российского города.

A.Savin Баден-Баден

Договор о побратимстве российского города Сочи и немецкого курорта Баден-Баден действовал с 14 февраля 2013 года. Теперь все совместные проекты прекращены.

По инициативе немецкой стороны приостановлены связи и выполнение двусторонних проектов, рассказали в мэрии Сочи.

Ранее немецкое издание Schwaebische Zeitung сообщило о приостановке побратимства Баден-Бадена с Сочи и Ялтой в связи с проведением российской спецоперации на Украине.

Как сообщало ИА REGNUM, Баден-Бадену грозят серьёзные экономические потрясения из-за оттока состоятельных российских граждан. Этот город-курорт пользовался у них популярностью, теперь там распродаётся недвижимость, закрываются отели и рестораны.