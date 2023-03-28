Москва, 28 марта, 2023, 13:08 — ИА Регнум. Кремль своевременно сообщит, будет ли президент России Владимир Путин участвовать в Совете законодателей, который состоится 27 апреля в Санкт-Петербурге, заявил 27 марта пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

«Давайте не будем так далеко забегать вперед, своевременно сообщим», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин 28 марта примет с докладом губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.