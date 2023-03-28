Берлин, 28 марта, 2023, 12:44 — ИА Регнум. Планы Германии увеличить объемы военной помощи Украине свидетельствуют о том, что Берлин продолжает повышать уровень своей вовлеченности в конфликт, заявил 28 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Германия

Активное участие Германии в накачивании Украины оружием не сулит ничего хорошего, отметил Песков.

Что касается возможных последствий таких решений Берлина для двусторонних отношений Германии и России, то эти отношения уже и сейчас оставляют желать лучшего, добавил пресс-секретарь президента.

Ранее Spiegel со ссылкой на осведомленные источники сообщил, что власти Германии намерены в ближайшие годы увеличит расходы на военную помощь Киеву впятеро, до 15 млрд евро.