Париж, 28 марта, 2023, 12:42 — ИА Регнум. Североатлантический альянс начинает сходить с ума, проводя свою политику на Украине, считает бывший депутат Европарламента Флориан Филиппо.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

«Отправка снарядов с обедненным ураном, отправка истребителей, провокации: НАТО сходит с ума на Украине!» — написал он в Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Филиппо заявил, что угрозу безопасности Франции создает не президент России Владимир Путин или председатель КНР Си Цзиньпин, а президент страны Эммануэль Макрон.