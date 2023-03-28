Санкт-Петербург, 28 марта, 2023, 12:29 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге неизвестный надругался над школьницей в туалете предприятия общественного питания KFC. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

Иван Шилов ИА REGNUM МВД

Согласно опубликованным данным, в полицию обратился 36-летний отец пострадавшей девочки. По его словам, незнакомец совершил насильственные действия сексуального характера в отношении его дочери в туалете заведения, расположенного на Каменноостровском проспекте.

В настоящее время представители правоохранительных органов устанавливают обстоятельства произошедшего, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как сообщало ИА REGNUM, трое курсантов скончались в казарме Военной академии имени Будённого в городе Сертолово Ленинградской области. Мёртвыми молодых людей обнаружили утром 27 марта.