Сертолово, Ленинградская область, 28 марта, 2023, 11:23 — ИА Регнум. Трое курсантов скончались в казарме Военной академии связи имени Будённого в городе Сертолово Ленинградской области. Об этом сообщает 28 марта источник ИА REGNUM.

МО РФ Военная академия связи имени Маршала Советского Союза С. М. Будённого

Мёртвыми молодых людей обнаружили утром 27 марта. Двоим из погибших было по 20 лет. Приехали курсанты из Владивостока и Нальчика, в 2022 году начали службу по контракту.

Вечером 26 марта они вернулись из увольнения, побывали на построении и отправились спать. Утром их состояние резко ухудшилось, появились признаки эпилепсии, в результате наступила смерть.

Повреждений на телах курсантов нет. Причины смерти устанавливаются.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Челябинске погиб курсант училища штурманов. Он выпал из окна общежития, когда сидел на подоконнике.