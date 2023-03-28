Трое курсантов военной академии скончались в казарме под Петербургом
Сертолово, Ленинградская область, 28 марта, 2023, 11:23 — ИА Регнум. Трое курсантов скончались в казарме Военной академии связи имени Будённого в городе Сертолово Ленинградской области. Об этом сообщает 28 марта источник ИА REGNUM.
Мёртвыми молодых людей обнаружили утром 27 марта. Двоим из погибших было по 20 лет. Приехали курсанты из Владивостока и Нальчика, в 2022 году начали службу по контракту.
Вечером 26 марта они вернулись из увольнения, побывали на построении и отправились спать. Утром их состояние резко ухудшилось, появились признаки эпилепсии, в результате наступила смерть.
Повреждений на телах курсантов нет. Причины смерти устанавливаются.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Челябинске погиб курсант училища штурманов. Он выпал из окна общежития, когда сидел на подоконнике.