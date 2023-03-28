Магас, 28 марта, 2023, 09:05 — ИА Регнум. В результате нападения на пост ДПС на границе Ингушетии и Северной Осетии пострадали двое сотрудников полиции, сообщили 28 марта в следственном управлении СКР по РСО-Алания.

Александр Погожев ИА REGNUM ДПС

По данным ведомства, 27 марта около 23:25 мск неизвестные лица, используя огнестрельное оружие, совершили нападение на пост полиции, расположенный на пересечении автодорог Назрань — Кантышево и Малгобек — Майское.

«В результате два сотрудника полиции получили огнестрельные ранения различной степени тяжести и были госпитализированы», — говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело, в настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3793274" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ингушетии нашли двух подозреваемых в подготовке теракта, которые числились пропавшими без вести.

Сотрудниками ФСБ, МВД и Росгвардии при обследовании горно-лесистой части в Сунженском районе было установлено местоположение находящихся в федеральном розыске как без вести пропавшие Малика Гандалоева и Арсена Гаммадова.