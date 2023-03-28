Минск, 28 марта 2023, 05:00 — REGNUM Определить возможное местоположение хранилища с российскими тактическими ядерными зарядами на территории Белоруссии пытаются эксперты, пишет газета «Коммерсантъ».

Ядерное оружие США
Ядерное оружие США
Иван Шилов (c) ИА REGNUM

Так, специализирующийся на изучении разведывательных данных из открытых источников и спутниковых снимков программный директор центра исследований нераспространения имени Джеймса Мартина (США) Джеффри Льюис заявил об изучении его командой данного вопроса, но определить пока сложно, началось ли строительство хранилища и что именно следует искать.

При этом он напомнил, что до 1996 года в Белоруссии хранилось советское ядерное оружие, а значит, может быть модернизирован старый объект.

По мнению старшего научного сотрудника института ООН по исследованию проблем разоружения Павла Подвига, советские хранилища ядерного оружия вряд ли находятся в состоянии, которое позволило бы их привести в порядок быстрее, чем построить новое. Модернизация таких объектов уже велась Россией рядом с Тверью и Калининградом.

Эксперт Подвиг убеждён, что за три месяца сложно построить новое хранилище, такой объект будет трудно скрыть. Он допускает, что Кремль своим заявлением сигнализировал Западу и может теперь не торопиться с размещением ядерных зарядов в Белоруссии.

Как сообщало ИА REGNUM, принятое президентом России Владимиром Путиным решение о размещении тактического ядерного оружия в Белоруссии может стать сигналом для США и их союзников о невмешательстве в украинский конфликт, иначе Москва окажет противодействие, считает младший научный сотрудник центра российских исследований Восточно-китайского педагогического университета Цуй Хэн.