«Ъ»: эксперты определяют будущее хранилище ядерного оружия России в Белоруссии

Минск, , 05:00 — REGNUM Определить возможное местоположение хранилища с российскими тактическими ядерными зарядами на территории Белоруссии пытаются эксперты, пишет газета «Коммерсантъ».

Ядерное оружие США Иван Шилов (c) ИА REGNUM

Так, специализирующийся на изучении разведывательных данных из открытых источников и спутниковых снимков программный директор центра исследований нераспространения имени Джеймса Мартина (США) Джеффри Льюис заявил об изучении его командой данного вопроса, но определить пока сложно, началось ли строительство хранилища и что именно следует искать.

При этом он напомнил, что до 1996 года в Белоруссии хранилось советское ядерное оружие, а значит, может быть модернизирован старый объект.

По мнению старшего научного сотрудника института ООН по исследованию проблем разоружения Павла Подвига, советские хранилища ядерного оружия вряд ли находятся в состоянии, которое позволило бы их привести в порядок быстрее, чем построить новое. Модернизация таких объектов уже велась Россией рядом с Тверью и Калининградом.

Эксперт Подвиг убеждён, что за три месяца сложно построить новое хранилище, такой объект будет трудно скрыть. Он допускает, что Кремль своим заявлением сигнализировал Западу и может теперь не торопиться с размещением ядерных зарядов в Белоруссии.

Как сообщало ИА REGNUM, принятое президентом России Владимиром Путиным решение о размещении тактического ядерного оружия в Белоруссии может стать сигналом для США и их союзников о невмешательстве в украинский конфликт, иначе Москва окажет противодействие, считает младший научный сотрудник центра российских исследований Восточно-китайского педагогического университета Цуй Хэн.