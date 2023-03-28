Мадуро: действия Запада по окружению России и эскалации конфликта очевидны для всего мира

Каракас, , 04:48 — REGNUM Действия властей США и их европейских союзников против России направлены на то, чтобы загнать её в угол и добиться эскалации конфликта с Украиной. Об этом заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро.

Николас Мадуро Elestimulo.com

Он подчеркнул, что весь мир видит провокации, направленные на то, чтобы «загнать в угол» Россию. Также одной из целей США, по мнению Мадуро, является эскалация конфликта на Украине и перенос военных действий на территорию РФ.

Мадура также заверил, что происходит зарождение новой глобальной геополитики, основанной на уважении между государствами.

Как сообщало ИА REGNUM, Николас Мадуро коротко оценил некоторых крупных мировых деятелей, включая президента России Владимира Путина, назвав его «великим воином».