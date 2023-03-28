Вашингтон, 28 марта, 2023, 03:45 — ИА Регнум. США пора отказаться от попыток использовать доктрину прав человека для геополитических игр и разрушения суверенитета государств, для оправдания политического, финансово-экономического и идеологического доминирования, считает посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Mil.ru Анатолий Антонов

В статье для издания Newsweek дипломат подчеркнул, что в современном мире важно сохранить такие основополагающие принципы международного согласия, как суверенное равенство и невмешательство в чужие дела.

«Это и стало бы настоящим проявлением демократии и позволило бы предотвратить сползание к хаосу», — указал посол, добавив, что Россия готова к данной работе.

Антонов отметил, что способность США навязывать свои каноны вызывает множество вопросов на фоне социально-экономических противоречий в стране.

США и их союзники под видом демократических свобод продвигают тезис о необходимости изоляции «авторитарных» режимов от передовых разработок, отрезая неугодные страны от прогресса, считает дипломат.

Вашингтон тем самым стремится установить глобальный контроль за рынком инноваций и единолично, в угоду собственных интересов распределять блага, заключил Антонов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель правительства России Михаил Мишустин заявил, что мир больше не верит в навязанные Западом «правила», ускорилось движение к многополярности.