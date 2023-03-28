Ренхап: КНДР в Японском море три дня испытывала подводный ядерный беспилотник

Пхеньян, , 03:36 — REGNUM Северная Корея с 25 по 27 марта снова испытала беспилотный подводный аппарат, способный нести ядерный боезаряд. Об этом сообщило агентство Ренхап со ссылкой на государственные СМИ КНДР.

Флаг КНДР Даниль Муллагалиев © ИА REGNUM

Очередные испытания аппарата «Хэиль-1» проходили три дня. БПЛА плыл в Японском море под водой 41 час 27 минут по маршруту в виде овала и восьмерки в установленной акватории. Цели он достиг 27 марта у берегов уезда Хвадэ провинции Хамгён-Пукто.

Отмечается, что беспилотник успешно подорвал под водой боезаряд. Таким образом были «подтверждены надежность и безопасность системы вооружения, а также точно оценены все тактико-технические показатели погружения».

Как сообщало ИА REGNUM, вторая ракета, выпущенная Северной Кореей 27 марта, упала, как и первая, за пределами исключительной экономической зоны Японии.