КНДР испытала подводный ядерный беспилотник в Японском море
Пхеньян, 28 марта 2023, 03:36 — REGNUM Северная Корея с 25 по 27 марта снова испытала беспилотный подводный аппарат, способный нести ядерный боезаряд. Об этом сообщило агентство Ренхап со ссылкой на государственные СМИ КНДР.
Очередные испытания аппарата «Хэиль-1» проходили три дня. БПЛА плыл в Японском море под водой 41 час 27 минут по маршруту в виде овала и восьмерки в установленной акватории. Цели он достиг 27 марта у берегов уезда Хвадэ провинции Хамгён-Пукто.
Отмечается, что беспилотник успешно подорвал под водой боезаряд. Таким образом были «подтверждены надежность и безопасность системы вооружения, а также точно оценены все тактико-технические показатели погружения».
Как сообщало ИА REGNUM, вторая ракета, выпущенная Северной Кореей 27 марта, упала, как и первая, за пределами исключительной экономической зоны Японии.