Пхеньян, 28 марта, 2023, 03:36 — ИА Регнум. Северная Корея с 25 по 27 марта снова испытала беспилотный подводный аппарат, способный нести ядерный боезаряд. Об этом сообщило агентство Ренхап со ссылкой на государственные СМИ КНДР.

Даниль Муллагалиев ИА REGNUM Флаг КНДР

Очередные испытания аппарата «Хэиль-1» проходили три дня. БПЛА плыл в Японском море под водой 41 час 27 минут по маршруту в виде овала и восьмерки в установленной акватории. Цели он достиг 27 марта у берегов уезда Хвадэ провинции Хамгён-Пукто.

Отмечается, что беспилотник успешно подорвал под водой боезаряд. Таким образом были «подтверждены надежность и безопасность системы вооружения, а также точно оценены все тактико-технические показатели погружения».

Как сообщало ИА REGNUM, вторая ракета, выпущенная Северной Кореей 27 марта, упала, как и первая, за пределами исключительной экономической зоны Японии.