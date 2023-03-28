ДНР, 28 марта, 2023, 03:03 — ИА Регнум. Российские военные продолжают наступать на ВСУ в районе Артёмовска, заявил эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин.

Иван Шилов ИА REGNUM Артемовск

Так, по данным на 21:55 (мск) 27 марта, к северу от Артёмовска ВС России продолжают отвоевывать населённые пункты Богдановка и Орехово-Васильевка. Пока посёлки не взяты, противник ожесточённо сопротивляется, существенную роль здесь играют украинские резервы. Также не взято Хромово, при этом дороги, идущие со стороны Часова Яра через Красное, находятся под плотным огневым контролем, уточнил эксперт.

«Основное снабжение ВСУ по-прежнему идёт полями и грунтовками между Хромово и Красным. По сути, это ситуация оперативного окружения, но котла на текущий момент нет. Возможность сообщения противником сохраняется», — констатировал Рожин.

По его словам, российские военные ведут бои к востоку от Красного, обойти село и продвинуться к дороге Часов Яр — Красное не получается. В данном районе находятся опорные пункты противника, взять которые пока не удаётся.

Рожин добавил, что в самом Артёмовске под контролем России находится большая часть АЗОМа.

Река не повлияла на наступление российских сил, переправа на западный берег «в достаточной степени налажена», бои смещаются к западным окраинам города, заключил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что потери украинских войск в районе Артёмовска только на минувшей неделе (20-26 марта) составили до 4,5 тыс. человек убитыми и ранеными.