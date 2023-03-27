Берлин, 28 марта, 2023, 01:23 — ИА Регнум. Правительство Германии в ближайшие годы намерено значительно увеличить военную помощь Украине. Минфин ФРГ планирует согласовать поддержку до 5,4 миллиарда евро, говорится в материалах Der Spiegel.

Иван Шилов ИА REGNUM Германия

Издание ссылается на письмо минфина ФРГ в бюджетную комиссию бундестага по поводу увеличения фонда под названием «Укрепление государств — партнеров в сфере безопасности, обороны и стабилизации».

В 2023 году размер потраченных средств уже составил 2,2 миллиарда евро, но «из-за больших материальных потерь украинской армии требуются новые поставки материалов», пишет автор.

Сумму намерены увеличить на 3,2 миллиарда евро, деньги ранее запросило минобороны для оплаты значительной части поставок вооружений на Украину, а также для замены систем, переданных со складов бундесвера, говорится в публикации.

Кроме этого, в ближайшие несколько лет минобороны для этих же целей планирует использовать дополнительно ещё 8,8 миллиарда евро. Особого финансирования требуют предыдущие поставки систем ПВО, БМП, танки, которые нуждаются в поставках снарядов и обслуживании.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 марта во время общения с гражданами в Потсдаме канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Западу следует настраиваться на продолжительное оказание помощи Украине.