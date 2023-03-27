Посёлок городского типа Сириус, Краснодарский край, 27 марта, 2023, 23:55 — ИА Регнум. В Краснодарском крае первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко 27 марта в образовательном центре поддержки одарённых детей «Сириус» в рамках «Марафона первых» провёл заседание координационного совета «Движения первых». Также состоялся запуск четвертого сезона Всероссийского конкурса «Большая перемена». Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Постановка «Онегин и двое из 9 «Б»

«Уже во всех 89 субъектах нашей страны, включая освобожденные территории, сформированы координационные советы. Участники российского движения детей и молодёжи действуют очень правильно. Они уже вовсю развернули свою деятельность, активно участвуют в акциях и проектах движения, в реализации по-настоящему важных дел», — отметил Кириенко.

Подводя итоги трёхмесячной деятельности «Движения первых», представитель администрации президента перечислил активные молодёжные акции и проекты, реализованные в новогодние праздники, на 8 Марта. Особо отмечается участие детей в поддержке участников спецоперации.

«Ребята направили нашим военнослужащим 1 120 000 «добрых писем», написали 1 075 песен и стихов о героях нашей страны. Более 29 тыс. студентов изготовили для бойцов 192 107 самых необходимых вещей: термобельё, спальные мешки, печки-буржуйки, рюкзаки, маскировочные халаты, подсумки для аптечек», — перечислили Сергей Кириенко.

Уделено внимание известной военно-патриотической игре «Зарница», которая сегодня обретает новое звучание — «Зарница 2.0». Теперь она не только учит правилам поведения в условиях ЧС и ориентированию на местности, по словам Кириенко, «она стала технологичной масштабной игрой». В «Зарнице 2.0» участники и зрители смогут познакомиться с современными видами оружия и техники.

«Участники «Движения первых» действительно активные и целеустремлённые ребята. Именно благодаря им формируется ответственное и деятельное молодёжное сообщество», — резюмировал Сергей Кириенко.

На «Марафоне первых» во Всемирный день театра показали нового «Евгения Онегина» — постановка «Онегин и двое из 9 «Б» создана по работе финалистов Всероссийского проекта «Школьная пьеса». Спектакль рассказывает о том, как подростки, готовые спорить с учителем и всем миром, невероятным образом попадают в события пушкинского романа.

Как сообщало ИА REGNUM, собственный театр должен появиться у каждой российской школы к концу 2024 года, заявил министр просвещения Сергей Кравцов 27 марта.