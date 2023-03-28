Премьер-министр Израиля отложил до лета принятие судебной реформы, которая вызвала многотысячные протесты в стране. Из-за чего спор и сколь глубок кризис, охвативший Израиль?

Георгий Бовт., , 09:45 — REGNUM Нынешние протесты, когда сотни тысяч перекрывают основные шоссе в Тель-Авиве и Иерусалиме, стали едва ли не самыми массовыми за все время существования Государства Израиль. Хотя в той или иной форме мощная оппозиция затеянным премьер-министром Биньямином Нетаньяху изменениям в правовой системе Израиля нарастает уже в течение нескольких месяцев.

Биньямин Нетаньяху Иван Шилов © ИА REGNUM

Кризис вышел на пиковые значения в минувшие выходные, когда премьер-министр внезапно уволил министра обороны Йоава Галланта (причем своего однопартийца из «Ликуд») из-за его публичного несогласия с готовящейся реформой. Галлант даже намекнул на возможные «волнения» в армии.

На улицы Тель-Авива вышли в выходные не менее полумиллиона человек, профсоюзы объявили о начале всеобщей забастовки, на время прекращал работу даже главный аэропорт страны Бен-Гурион. Встал порт Хайфы, прекратили работу университеты, объявили забастовку врачи, и даже МВД перестало принимать посетителей.

Нужно было специально постараться, чтобы устроит в стране такое «бенц». Ну или совсем утратить политическое чутье.

Изменения, которые предлагает Нетаньяху, стали бы самыми значительными в судебной системе Израиля с момента его основания в 1948 году. При этом политики самой разной ориентации уже давно призывали эту судебную систему поменять.

Почему? Причины кроются в том, что политическая система Израиля в целом носит уникальный характер.

Хотя она является демократической по своей сути, ее нельзя назвать полноценным воплощением в жизнь классической системы «сдержек и противовесов», как она представлена, скажем, в Америке.

Начать хотя бы с того, что в Израиле нет писаной конституции, есть только набор квазиконституционных основных законов, делающих Верховный суд, который выступает еще и в роли Высшего суда справедливости, еще более могущественным.

Судьи Верховного суда назначаются президентом Израиля (при том что страна — парламентская республика, с ограниченным функциями президента), без участия однопалатного Кнессета (в США судей утверждает Сенат с подачи президента), но по представлению Комиссии по избранию судей, состоящей из девяти членов. Которую, заметим, никто не выбирает напрямую.

В ее состав входят трое судей ВС, включая председателя, два министра, в том числе министр юстиции, два депутата Кнессета, два члена Коллегии адвокатов. Любые три члена комиссии могут накладывать вето на то или иное назначение. Судьи ВС (15 человек) работают до 70 лет, потом уходят на пенсию.

Протесты в Израиле © Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

Главный изъян, с точки зрения классической системы «сдержек и противовесов», это то, что парламент, избранный прямым голосованием, не имеет никакого влияния на ВС. И это основной аргумент Нетаньяху, который предлагает поменять роль ВС в законотворчестве.

Если сейчас ВС имеет право вето на любые законопроекты Кнессета (как и ВС в США имеет последнее слово во всех спорных случаях), то премьер предлагает, чтобы это вето можно было преодолеть двумя третями голосов депутатов парламента. Потому как судьи, мол, не должны вмешиваться в решения тех, кто избран напрямую волей народа.

«Мы идем на выборы, голосуем, и раз за разом люди, которых мы не избирали, решают за нас», — говорил министр юстиции Ярив Левин, представляя реформу в Кнессете.

Как видим, демократия — штука тонкая, сильно зависит от трактовки и должной подачи на публику.

Противники Нетаньяху в ответ утверждают, что тем самым премьер, коалиция во главе с которым имеет большинство в Кнессете, сможет проводить любые законы, и это, мол, диктатура получается. Получается, что правящие партии будут иметь больший контроль над всей судебной системой Израиля.

Также Нетаньяху предлагает изменить состав Комиссии по назначению судей, чтобы дать в ней правительству большинство мест. Еще одно новшество в большом пакете судебной реформы (и данный законопроект уже проголосован в парламенте) затруднит объявление действующего премьера не соответствующим должности, ограничивая причины для такого решения лишь физической или умственной недееспособностью.

На что оппозиция говорит, что закон специально написан под Нетаньяху и что он продвигает реформу из-за продолжающихся судебных разбирательств по делам о мошенничестве, взяточничестве и злоупотреблении доверием. Если новый закон будет принят, то на основании таких судебных разбирательств признать премьера «негодным к службе» будет нельзя.

Протестующие у здания Кнессета © Eyal Warshavsky/Keystone Press Agency/Global Look Press

Также оппоненты утверждают, что если правительство будет иметь больше голосов при назначении судей, то сторонники Нетаньяху назначат таких судей, которые будут выносить решения в его пользу. Ну с этим, видимо, действительно уже невозможно спорить.

В судебной реформе слишком много деталей, которые вполне откровенно прописаны специально под конкретного человека — нынешнего премьера.

Как ни странно, некоторые противники реформы даже вспоминают о палестинцах — они тоже могут пострадать от политики правого правительства Нетаньяху. Хотя ВС не имеет никакого влияния на то, что происходит в секторе Газа, где правит группировка ХАМАС, раньше он не раз выступал защитником прав нацменьшинств, включая палестинцев, которые живут в самом Израиле.

В прошлом году, например, суд приостановил выселение палестинских семей из некоторых районов Восточного Иерусалима. В то же время палестинские активисты утверждают, что ВС лишь закрепил израильскую оккупацию Западного берега реки Иордан и никогда не рассматривал законность израильских поселений там, хотя большая часть международного сообщества считает их именно незаконными.

Что говорят опросы? То, что реформы Нетаньяху поддерживает меньшинство.

Три четверти израильтян выступают за компромисс, 66% считают, что ВС по-прежнему должен иметь право абсолютного вето на законопроекты, более 60% поддерживают нынешний метод назначения судей. То есть подавляющее большинство израильтян считают, что «не надо ничего менять».

И лишь бывший спецназовец Нетаньяху со сторонниками пёр, как носорог. Однако, когда на улицы выходят полмиллиона-миллион человек, то ни одно правительство на земле с этим ничего поделать не может.

К тому же явные брожения начались в деловой и финансовой элите страны, появились признаки того, что и силовые структуры могут расколоться.

Полиция во время массовых протестов фактически бездействовала, водометами были пресечены только попытки штурма дома самого Нетаньяху. При этом, в отличие от Франции, где протесты против пенсионной реформы вылились в погромы, в еврейском государстве ни люди, ни собственность абсолютно не пострадали.

Израильская полиция © EPA/ABIR SULTAN/ТАСС

Теперь реформа заморожена с большой вероятностью быть похороненной. А сам премьер серьезно подорвал свой авторитет и поддержку, которые он сильно переоценил.

Правые и ортодоксы (они часть нынешней коалиции), правда, продолжают настаивать на своем. Хочется добавить — тупо настаивать. Так, высокопоставленные раввины Израиля призвали правительство не останавливаться и не поддаваться давлению меньшинства на фоне общенациональных протестов.

В открытом письме правительству, под которым подписались 17 ведущих раввинов, говорится, что «немыслимо, когда меньшинство навязывает свое мнение с помощью насилия и анархии на улицах».

Так-то оно так, однако раввины, видимо забыли, что демократия — это вообще-то не «диктатура большинства», как многие ошибочно полагают, а как раз гарантия прав меньшинства. Впрочем, в Торе про это ничего не написано.