Американский журналист Херш заявил, что Европа стоит на пороге катастрофы

Вашингтон, , 22:23 — REGNUM Лето и осень 2023 года обернутся для Европы катастрофой. С таким заявлением выступил американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш, пишет RT.

Евросоюз Иван Шилов © ИА REGNUM

Он отметил беспрецедентную инфляцию в европейских странах, назвав ситуацию отчаянной. Журналист указал на попытки Европы справиться при помощи сжиженного природного газа, производство которого обходится «втрое-вчетверо дороже».

Германия ранее могла перепродавать избытки российского газа, сейчас всё это в прошлом, добавил Херш.

По его словам, антироссийские санкции не сработали, а с уходом «Макдоналдса» гамбургеры в России продают по-прежнему, страна не умирает».

Как сообщало ИА REGNUM, 26 марта главный экономист Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Беата Яворчик заявила, что с помощью взвешенной и стабильной политики в сфере финансов и дипломатии в торговой сфере России удалось преодолеть западные санкции и выйти на новые рынки вместо рынков Европы.