Французский политик: угрозой для страны является не Путин, а Макрон
Французский политик Филиппо заявил, что угрозой для страны является не Путин, а Макрон
Париж, 27 марта, 2023, 21:57 — ИА Регнум. Угрозу безопасности Франции создает не президент России Владимир Путин или председатель КНР Си Цзиньпин, а президент страны Эммануэль Макрон, написал 27 марта на своей странице в Twitter экс-депутат Европарламента Флориан Филиппо.
Иван Шилов ИА REGNUM
Эмманюэль Макрон
Он подчеркнул, что полностью солидарен с заявлением бывшего президента США Дональда Трампа, который ранее отметил, что главная для Америки угроза находится не снаружи, а внутри страны.
Как сообщалось ранее, во Франции проходят массовые акции протеста против повышения пенсионного возраста, утвержденного в обход голосования в парламенте страны.