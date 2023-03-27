Париж, 27 марта, 2023, 21:57 — ИА Регнум. Угрозу безопасности Франции создает не президент России Владимир Путин или председатель КНР Си Цзиньпин, а президент страны Эммануэль Макрон, написал 27 марта на своей странице в Twitter экс-депутат Европарламента Флориан Филиппо.

Иван Шилов ИА REGNUM Эмманюэль Макрон

Он подчеркнул, что полностью солидарен с заявлением бывшего президента США Дональда Трампа, который ранее отметил, что главная для Америки угроза находится не снаружи, а внутри страны.

Как сообщалось ранее, во Франции проходят массовые акции протеста против повышения пенсионного возраста, утвержденного в обход голосования в парламенте страны.