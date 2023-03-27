* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 27 марта, 2023, 19:30 — ИА Регнум. Басманный суд Москвы заочно арестовал участника группы Pussy Riot и издателя «Медиазоны» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) Петра Верзилова (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) по обвинению в распространении фейков о российской армии. Об этом 27 марта сообщили в пресс-службе суда.

Evgeniy Isaev Пётр Верзилов

Отмечается, что суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры Верзилову (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.

Срок будет исчисляться с момента его экстрадиции на территорию России, либо с момента его задержания на территории РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе Верзилову (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) было предъявлено обвинение в распространении ложной информации о Вооружённых силах РФ.