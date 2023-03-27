Латвия, 27 марта, 2023, 19:21 — ИА Регнум. Ночью 27 марта неизвестные разрушили памятник солдатам латышского добровольческого легиона СС в городе Латвии. Стела находилась в Бауске, сообщил портал Bauskasdzive. lv.

Александр Мариинский ИА REGNUM Неухоженная стела

Памятник располагался у дороги к городскому замковому холму со стороны бульвара Свободы и был полностью снесён, отметило издание. При этом видеозаписи с расположенных рядом с этим местом камеры видеонаблюдения не помогли прояснить ситуацию. Виновные в демонтаже стелы не найдены, полиция продолжает поиски.

Начальник полиции Бауского края Брониславс Островскис полагает, что инцидент может быть связан со сносом памятников советским воинам в Латвии. Депутат Бауской краевой думы Райтис Абелниекс высказал мнение, что над сносом монумента работала группа лиц. Стелу намерены восстановить.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2022 года в Риге снесли памятник советским воинам-освободителям. В российском посольстве в Латвии этот инцидент назвали русофобским.