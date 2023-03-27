Шотландское правительство возглавит мусульманин Хамза Юсуф
Эдинбург, Великобритания, 27 марта 2023, 18:02 — REGNUM Новым лидером правящей Шотландской национальной партии (ШНП) избран министр здравоохранения Шотландии Хамза Юсуф, на этом основании он станет и главой правительства. Об этом национальный секретарь ШНП Лорна Финн сообщила 27 марта после подведения итогов голосования среди членов партии.
Юсуф победил во втором туре голосования, набрав 52,1% голосов. Его поддержали чуть более 26 тыс. членов партии. Второе место заняла министр финансов Шотландии Кейт Форбс (23,9 тыс. голосов или 47,9%), третье место — у бывшего министра по вопросам безопасности общин Аш Риган (5,6 тыс. голосов).
Юсуф заменит на посту первого министра Шотландии Николу Стерджен, которая объявила об отставке в середине февраля. Как сообщало ИА REGNUM, Стерджен руководила шотландским правительством с 2014 года.
Заявленная цель ШНП — обретение независимости от Великобритании. После победы на выборах Юсуф заявил, что отделение Шотландии должно произойти при «нынешнем поколении». Вместе с тем последние опросы показывают, что перевес находится на стороне противников отделения Шотландии.
Хамза Юсуф родился в Глазго в 1985 году. Его отец переехал в Соединённое Королевство из Пакистана, а мать — из Кении. Юсуф исповедует ислам.