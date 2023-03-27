Москва, 27 марта, 2023, 16:48 — ИА Регнум. В 2023 году в Москве запустят два новых транспортных диаметра — третий и четвертый, сообщил 27 марта в своем телеграм-канале мэр столицы Сергей Собянин.

Кирилл Каллиников/РИА Новости Мэр Москвы Сергей Собянин

Кроме того, городские власти совместно с РЖД продолжат обновление двух действующих линий. Предполагается открыть шесть новых и реконструированных пригородных вокзалов.

Также предполагается продолжить развитие транспортного узла на «Белорусской», закончить реконструкцию узла «Площадь трех вокзалов» и обновление пассажирской инфраструктуры Курского вокзала, рассказал Собянин.

Современные транспортные пересадочные узлы будут созданы на месте станций первого диаметра «Тимирязевская» и «Лианозово», а на станции того же диаметра «Петровско-Разумовская» откроется новый городской вокзал, добавил мэр.

Как сообщалось ранее, в феврале 2023 года Собянин заявил, что в Москве ведутся работы над созданием поезда метро нового поколения, который сможет выйти на линии с 2026 года.