Москва, 27 марта, 2023, 16:26 — ИА Регнум. Артиста балета Центрального Дома Российской Армии имени М. В. Фрунзе Минобороны РФ Алексея Попкова задержали на юго-востоке Москвы. У мужчины нашли свёрток с наркотическим веществом. Об этом ИА REGNUM сообщил источник.

Иван Шилов ИА REGNUM МВД

В ночь с 25 на 26 марта на Шоссе Энтузиастов сотрудники ДПС остановили автомобиль 39-летнего артиста балета Алексея Попкова для стандартной проверки. Инспекторов насторожило странное поведение водителя, он заметно нервничал. Алексея попросили выйти из машины и решили досмотреть. В одном из карманов его куртки инспекторы нашли свёрток с неизвестным веществом, его изъяли и отправили на экспертизу, а самого артиста задержали.

«Экспертизой установлено, что в свёртке, изъятом у 39-летнего гражданина, находилось наркотическое вещество [название] общей массой 2,54 г. Задержанный отказался от прохождения медицинского освидетельствования. На мужчину возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков по ч. 2 ст. 228 УК РФ», — рассказал собеседник агентства.

В квартире артиста провели обыск, сейчас следствие устанавливает лиц, у которых мужчина мог приобрести наркотические средства. По данным следствия, в 2022 году Алексей был судим по ст. 111 ч. 1 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Алексей Попков работал артистом балета Государственного академического ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева, танцевал в составе шоу-балета народного артиста РФ Александра Буйнова, входил в состав труппы театра «Новый балет». Более 7 лет он является артистом ФГБУ Центральный Дом Российской Армии им. М. В. Фрунзе Минобороны России. За свою работу Алексей получил ведомственную награду Минобороны РФ, а в 2019 году был удостоен благодарности от Сергея Шойгу.