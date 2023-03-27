Москва, 27 марта, 2023, 16:37 — ИА Регнум. Рост цен на строительные материалы и ряд других факторов не позволят снизиться стоимости квадратного метра жилья в России. Об этом заявил 27 марта на пресс-конференции по итогам отчета правительства РФ в Госдуме России за 2022 год заместитель главы Минстроя РФ Никита Стасишин.

Иван Шилов ИА REGNUM Недвижимость

Он посоветовал не ждать падения цен на недвижимость и подчеркнул, что аналитики, прогнозирующие снижение стоимости на 30%, вводят россиян в заблуждение.

«С учётом роста некоторых позиций строительных материалов, с учётом роста проектного финансирования исходя из сокращения темпов продаж, с учётом декларируемого качества проектов, с учётом стоимости земли и инфраструктуры и так далее сегодня, на мой взгляд, идеальный баланс цены и способов улучшения жилищных условий», — отметил Стасишин.

Он считает, что если цены будут падать, это может негативно отразиться на состоянии компаний-застройщиков и строительной отрасти в целом. Замглавы минстроя напомнил о ситуации в 2008 году, когда продажи на первичном рынке жилья практически прекратились из-за того, что покупатели ждали обещанного необоснованного снижения цен.

Как сообщало ИА REGNUM, цены на квартиры в российских новостройках снижаются, и предпосылок для их роста в обозримом будущем пока не видно, заявляла в декабре 2022 года заместитель директора института налогового менеджмента и экономики недвижимости ВШЭ Татьяна Школьная.