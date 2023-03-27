Москва, 27 марта, 2023, 14:58 — ИА Регнум. Вооружённые Силы России на купянском направлении в минувшие сутки уничтожили самоходную артиллерийскую установку «Krab» польского производства. Об этом 27 марта сообщает пресс-служба Минобороны России.

(сс) К2хе САУ Krab.

По её информации, на этом направлении армейская авиация и артиллерия «Западной» группировки войск нанесла поражение ВСУ около населённых пунктов Синьковка, Двуречная, Кисловка Харьковской области, Стельмаховка и Новоселовское ЛНР. Здесь российские военнослужащие за минувшие 24 часа ликвидировали до 65 военнослужащих ВСУ. Кроме этого, были уничтожены два автотранспортных средства, самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, а также гаубица Д-30 и самоходная гаубица «Акация».

Отмечается, что на южнодонецком и запорожском направлениях авиация и артиллерия группировки войск «Восток» нанесли поражение подразделениям ВСУ около населенных пунктов Новополь, Владимировка ДНР, Щербаки и Малая Токмачка Запорожской области.

Уточняется, что на этих направлениях потери противника составили до 40 военнослужащих ВСУ, также были уничтожены гаубица Д-20 и два пикапа.

На херсонском направлении Вооружённые силы России за минувшие 24 часа ликвидировали до 30 военнослужащих ВСУ, два автотранспортных средства и одну самоходную гаубицу «Гвоздика».

Как передавало ИА REGNUM, ВСУ потеряли в ходе специальной военной операции ещё один вертолёт.