Москва, 27 марта, 2023, 14:35 — ИА Регнум. Более 20 деловых мероприятий пройдут в ходе Московского экономического форума-2023. На официальном сайте МЭФ-2023 опубликована его полная деловая программа. В форуме, который пройдет 4 и 5 апреля в Цифровом деловом пространстве в Москве, примут участие владельцы и руководители крупнейших производственных предприятий и агрохолдингов, академики, представители государственных органов власти и общественных организаций, известные экономисты, политологи, публицисты и культурные деятели — всего свыше 100 спикеров и модераторов.

МЭФ Московский экономический форум — 2018. Российская академия наук

Среди них — академик РАН, член коллегии (министр) по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Сергей Глазьев, член комитета Государственной думы РФ по бюджету и налогам Оксана Дмитриева, первый заместитель председателя комитета ГД РФ по науке и высшему образованию Олег Смолин, главный экономист государственной корпорации развития ВЭБ. РФ Андрей Клепач, заместитель председателя комитета ГД РФ по экономической политике Михаил Делягин, заместитель министра здравоохранения России Татьяна Семенова и многие другие.

Ключевая тема этого года — «Новая индустриализация», курс на которую предполагает, что экономическая политика должна включать: стимулирующую налоговую, мягкую денежно-кредитную, протекционистскую внешнеторговую политику. Сессии в рамках деловой программы МЭФ-2023 разделены на несколько тематических блоков: «Внутренняя экономическая политика», «Развитие финансовой системы», «Социальная сфера», «Геополитика, международные отношения», «Идеологические и культурные аспекты». Особое место в программе занимает основной блок, посвященный развитию производства и сельского хозяйства — локомотивам роста всей экономики. Он включает вопросы реализации импортозамещения, достижения технологического суверенитета, развития ТЭК, производства и улучшения качества жизни на селе, а также пространственного развития.

В этом году эксперты обсудят, как создать образ позитивного будущего и стимулировать страну развиваться; что должна включать стратегия развития промышленности; как обеспечить технологический суверенитет; что нужно для развития производства и качества жизни на селе; как будут страны переходить к многополярному миру; где взять кадры для промышленного развития; как сохранить и приумножить национальную культуру; как осуществлять пространственное развитие, чтобы видеть результат уже через 5 лет.

По словам председателя и основателя МЭФ, президента ассоциации Росспецмаш, совладелеца завода «Ростсельмаш» Константина Бабкина, «мир изменился, перед Россией стоят важные масштабные задачи, напрямую связанные с проведением более самостоятельной экономической политики и новой индустриализации».

«Сегодня мы обязаны обсуждать и вырабатывать идеи и стратегию национального развития, сформировать общность людей — патриотов России, готовых эту стратегию реализовывать, — отметил он. — Для того, чтобы помочь нашему обществу адаптироваться к новой реальности, для того, чтобы народ России смог воспользоваться открывающимися возможностями и стал активно реализовывать свой потенциал, мы и проводим Московский экономический форум».