Санкт-Петербург, 27 марта, 2023, 14:15 — ИА Регнум. Петербургский городской суд удовлетворил требование Минюста о ликвидации петербургского отделения партии ПАРНАС, сообщили в объединенной пресс-службе судов 27 марта.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Ответчик, то есть представители партии, о судебном заседании были извещены, но на него не явились, отметили также в пресс-службе.

Как сообщалось ранее, в январе 2023 года Московский городской суд удовлетворил иск Министерства юстиции о ликвидации «Московской Хельсинской группы».