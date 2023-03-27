Новосибирск, 27 марта, 2023, 14:00 — ИА Регнум. Концерты Валерия Меладзе в Новосибирске, Барнауле и Кемерово, которые должны были состояться в апреле 2023 года, отменены, передает 27 марта РИА Новости со ссылкой на организаторов мероприятий.

Meladze.ru Валерий Меладзе

Представители концертных площадок в Кемерово и Барнауле, где, по некоторым данным, должны были пройти концерты, сообщили, что подобные мероприятия в их залах не запланированы.

Как сообщалось ранее, в марте 2023 года в ГУ МВД России по Москве передано обращение общественного деятеля Антона Коробкова-Землянского, который просил проверить Меладзе (в январе 2023 года произнёсшего на камеру лозунг украинских националистов) на предмет возможного финансирования ВСУ.