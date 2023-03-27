Shot: в Москве оцепили железнодорожный вокзал из-за сувенирной гранаты

Москва, , 13:52 — REGNUM Предмет, внешне похожий на гранату, был обнаружен в бесхозной сумке, найденной на Курском вокзале в Москве. Эвакуация из здания не проводилась, сообщили в правоохранительных органах.

Граната Stanislav S. Yanchenko

Telegram-канал Shot информирует, что вокзал был оцеплен. Хозяина сумки нашли. Подозрительный предмет оказался муляжом сувенирной гранаты.

Вокзал продолжает работать в штатном режиме.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 февраля московская полиция на Курском вокзале задержала мужчину, который пытался пройти через рамки металлоискателя с двумя противопехотными минами.